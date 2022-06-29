Разведка ЛНР обнаружила группу из 20 американских наемников в Лисичанске

Фото: Геннадий Дубовой/РИА Новости

В Лисичанске действует группа из 20 наемников из США, сообщил ТАСС помощник министра внутренних дел ЛНР Виталий Киселев. Согласно данным разведки, они перемещаются на пикапах, на которых установлены минометы и ПТУР, еще одна машина задействована под обслуживание системы БПЛА.

Из сводки, которую мы получили по радиоперехвату, следует, что в южной части Лисичанска действует группа наемников из США — около 20 человек, которые передвигаются на пикапах. На одном из пикапов минометы стоят, на втором находятся ПТУРы, и третий пикап обслуживают полностью системы БПЛА. Наши разведчики выслеживают их, — сказал Киселев.

Он добавил, что войска с каждым днем активнее сжимают кольцо вокруг города. По словам помощника министра МВД ЛНР, полностью перекрыта дорога, соединяющая Артемовск и Лисичанск, по которой проводились поставки ВСУ.

Ранее Киселев сообщил, что республиканские силы задержали под Лисичанском более десяти иностранных наемников. По его словам, они пытались покинуть окруженный город. Киселев добавил, что у наемников нет статуса военнопленных и с ними будет работать Следственный комитет.