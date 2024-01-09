Разведчики группировки «Запад» сорвали попытку ротации ВСУ под Купянском

Фото: MOD Russia/via Globallookpress.com

Расчет противотанкового ракетного комплекса «Корнет» разведподразделения 6-й общевойсковой армии группировки войск «Запад» сорвал попытку ротации пехоты Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Купянском направлении, сообщили в Министерстве обороны РФ. По информации ведомства, разведчики в ходе операции уничтожили украинский бронеавтомобиль.

В ходе выполнения боевых задач противотанковый расчет разведывательного подразделения 6-й общевойсковой армии группировки войск «Запад» уничтожил бронеавтомобиль и сорвал ротацию групп ВСУ на Купянском направлении, — говорится в заявлении Минобороны.

Ранее сообщалось, что мотострелковые подразделения группировки войск «Запад» отразили четыре атаки штурмовых групп ВСУ на Купянском направлении. Потери ВСУ составили до 50 военнослужащих. Также российские бойцы уничтожили две боевые машины пехоты CV-90 производства Швеции, американский БТР М113. Кроме того, расчеты зенитного ракетного комплекса «Тор» ликвидировали два беспилотных летательных аппарата «Фурия», предназначенных для разведки, в районах Авдеевки и Коломыйчихи.

Помимо этого, российские войска, отразив четыре атаки ВСУ в районе озера Лиман, улучшили свое положение по переднему краю на Купянском направлении. Противнику пришлось отойти в юго-западном направлении. Потери украинцев превысили 80 человек.