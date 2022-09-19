Разведчик рассказал о темнокожих наемниках в Донбассе Разведчик «Ладан»: среди иностранных наемников в Донбассе чаще стали встречаться темнокожие

Фото: МО Украины

Боец подразделения разведки Вооруженных сил России на угледарском направлении с позывным «Ладан» заявил, что в украинских войсках в Донбассе стали чаще встречаться темнокожие среди иностранных наемников, его слова приводит РИА Новости. Это стало известным благодаря скрытому наблюдению за войсками.

Именно темнокожие люди. Когда вели наблюдение скрыто, видели их, перемещающихся. Как раз там был светлый фон, светлый песок — они на нем очень хорошо выделялись. Дело именно не в форме, а в цвете кожи, — сообщил собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что российские военные нанесли удар по пунктам базирования американской ЧВК «Академия» и нацформирования «Кракен» в районах Краматорска и Николаевки в ДНР. Также был уничтожен склад боеприпасов 14-й механизированной бригады ВСУ в районе Харькова, где находились более 7,5 тысячи снарядов для иностранного оружия, добавил он.