Разведчик объяснил, почему ВСУ не смогут массово применять дроны Разведчик Клупов: ВСУ не смогут массово применять дроны из-за их несовместимости

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

ВСУ не смогут массово применить дроны в зоне специальной военной операции из-за их электромагнитной несовместимости, заявил ветеран военной разведки Рустем Клупов. Комментируя ситуацию SM.News, военный эксперт уточнил, что на узком пространстве беспилотники начнут глушить друг друга и перехватывать управление.

Проблема для них состоит в электронно-магнитной несовместимости. То есть, если они на узком пространстве в километр, два километра запустят, например, около 100 БПЛА, они будут просто друг друга глушить, забивать, мешать, перехватывать управление. И ничего из этого не получится, — заявил разведчик.

По словам Клупова, беспилотники сейчас делятся на два направления. Одни являются разведывательно-ударными. Другие представляют собой дроны-камикадзе. Такие БПЛА выходят в район, выбирают цель и атакуют ее. Они также могут идти по заранее назначенной траектории, а могут управляться как скоростные FPV-дроны, пояснил эксперт.

Клупов подчеркнул, что российская армия имеет большой запас дронов. По его словам, это заметно на передовой. Разведчик уточнил, что в подразделениях бойцов готовят по смежным специальностям. Поэтому практически все солдаты могут перехватить управление, если штатного оператора ранят, отметил эксперт. Он заключил, что мир «стоит на пороге массового применения дронов».

Военный обозреватель Виктор Баранец ранее заявил, что ВС России вслед за ВСУ изменили свою тактику на поле боя и стали беречь бронетехнику. По его словам, сейчас идет «война беспилотников» и «минная война».