Разведчик назвал причины активности Польши у границ Калининграда Ветеран разведки Клупов: Польша боится российского эксклава у своих границ

Фото: Attila Husejnow/Keystone Press Agency/Global Look Press

Польша занимается военным усилением на границе с Калининградской областью, развернув несколько войсковых соединений, сообщает ИА SM.News. В беседе с изданием ветеран военной разведки, Герой России Рустем Клупов высказал мнение, что такие действия свидетельствуют о страхе Польши перед российским эксклавом у своих границ.

В любом случае, агрессия против России или Белоруссии на западном стратегическом направлении не сможет проводиться, пока Калининград остается у них за спиной. В Калининграде развернуто достаточное количество сил и средств, — подчеркнул разведчик.

Он уточнил, что Польша развернула у границ Калининградской области три своих дивизии и три полка, а также регулярно проводит «демонстративные действия», например, учения этого года с выводом танковой роты непосредственно к границе Российской Федерации в проливной зоне у морского прохода в бухту Калининграда.

При этом разведчик подчеркнул, что подобные провокации польской стороны не должны пугать россиян, так как, наоборот, свидетельствуют о страхе Польши перед Россией.

Ранее комиссия по иностранным делам парламента Эстонии выступила с идеей переименовать российские города Калининград и Кингиссеп. Законодатели предложили именовать их в своем обиходе «Кенигсберг» и «Яам».