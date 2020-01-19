https://static.news.ru/photo/10facc52-3a91-11ea-bc09-fa163e074e61_660.jpg Алексей Ботян Фото: Михаил Воскресенский/РИА Новости

Население Польши встречало Красную армию с большим энтузиазмом, поскольку она была предвестницей окончания войны. Об этом заявил разведчик, герой России Алексей Ботян, который был руководителем операции по спасению Кракова от уничтожения гитлеровцами.

По его словам, население Польши очень ждало прихода советских войск, поскольку «партизаны — это одно, а Красная армия — другое».

Разведчик добавил, что иное настроение было у представителей Армии Крайовой. Они выражали недовольство приходом советской армии, так как планировали самостоятельно освободить страну, сообщает РИА Новости.

Как ранее писал NEWS.ru, в МИД Польши заявили, что Красная армия освободила страну от немецко-фашистских захватчиков, но не принесла ей свободы. По словам дипломатов, «режим Сталина принёс террор, зверства и экономическую эксплуатацию».