Разрыв Финляндией контракта с Россией на АЭС признали незаконным DRB признал незаконным разрыв Финляндией контракта с Россией на строительство АЭС «Ханхикиви-1»

Фото: Vesa Moilanen via imago-images.de/Global Look Press

Международный совет по разрешению споров признал незаконным разрыв Финляндией контракта с Россией на строительство АЭС «Ханхикиви-1», сообщается в Telegram-канале Росатома. В корпорации подчеркнули, что российская сторона имеет право потребовать возмещения причиненных убытков.

Совет по разрешению споров (Dispute Review Board, DRB) в своем решении подтвердил неправомерность действий компании Fennovoima Oy по расторжению контракта на сооружение АЭС «Ханхикиви-1» (Финляндия) и последовавших за этим заявлений компании об отказе в приемке работ, выполненных компанией RAOS Project Oy (организация Росатома) как поставщиком по EPC-контракту, — говорится в сообщении.

В корпорации добавили, что заключение DRB «вынесено независимой панелью признанных международных экспертов» и выражает взвешенную и объективную позицию по проекту «Ханхикиви-1». При этом в Росатоме отметили, что односторонне решение Финляндии о разрыве контракта пришлось на момент, когда проект «демонстрировал существенный прогресс», а процесс лицензирования находился «на финишной прямой». Российская сторона намерена продолжать защищать свои интересы до полного удовлетворения своих требований, заключили в корпорации.

Ранее сообщалось, что Росатом подал шесть исков к финской компании Fennovoima из-за срыва контракта на строительство АЭС «Ханхикиви-1». Глава корпорации Алексей Лихачев заявил, что отказ Хельсинки от проекта атомной станции с Россией в юридическом плане «абсолютно уязвим» и у Росатома есть шансы вернуть потраченные на проект деньги в судебном порядке.

Проект «Ханхикиви-1» предусматривал сооружение одноблочной АЭС на основе современного реактора российского дизайна ВВЭР-1200 поколения 3+, мощностью 1200 МВт. Строительство станции оценивалось в €7-7,5 млрд.