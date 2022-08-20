«Более 500 разрушений»: власти Запорожья оценили ситуацию в регионе

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Глава военно-гражданской администрации Васильевского района Запорожской области Наталья Романиченко сообщила о повреждении зданий в городе Васильевка из-за обстрелов ВСУ. По словам главы, всего повреждено более 500 зданий, среди которых также есть больницы, административные здания, школы и детские сады, передает ТАСС.

У нас разрушений очень много, частичных разрушений более 500, есть повреждённые высотные дома. Где-то плита лежит, где-то прямое попадание в дом. Разрушено полностью здание реанимации и хирургии, — сообщила Романиченко.

Глава администрации отметила, что несмотря на продолжающиеся военные действия, медицинское учреждение продолжает свою работу: так, врачи провели операцию даже после прилёта и прямого попадания в здание больницы.

По словам Романиченко, в городе также планируется восстановление повреждённых социальных учреждений при поддержке властей российских регионов.

Мы будем открывать и школы, и детский сад. Нам уже обещана помощь в том, чтобы восстановить поврежденные социальные учреждения — готовность выразили шефы из Великого Новгорода, — добавила она.

Ранее сообщалось, что украинские войска в ночь на 20 августа попытались нанести ракетный удар по Мелитополю. В городе было четыре взрыва, сработала система ПВО.