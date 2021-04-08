«Странную» словацкую лабораторию обвинили в саботаже против «Спутника V»

https://static.news.ru/photo/af2944f6-987a-11eb-8ee4-96000091f725_660.jpg Фото: Xinhua/Global Look Press

Словацкий регулятор нарушил контракт и провёл испытания вакцины от COVID-19 «Спутник V» производства РФ. Эксперименты провели в лаборатории, не аккредитованной в Евросоюзе. Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) на фоне инцидента попросил руководство республики отправить препарат в официально зарегистрированное учреждение.

РФПИ отправил кабмину соответствующее письмо шестого апреля. Ведомство также обвинило коллег из Словакии в кампании дезинформации против прививки.

К сожалению, в нарушение существующего контракта как акт саботажа Словацкий государственный институт контроля за лекарственными средствами провёл испытания «Спутника V» в лаборатории, которая не является частью сети официальных лабораторий контроля лекарственных средств ЕС, несмотря на то что такие лаборатории были доступны, — говорится в официальном Twitter-аккаунте вакцины.

RDIF has requested the Slovak government to send the vaccine to the EU certified laboratory for testing (part of the OMCL network) and has sent a letter on April 6, 2021 asking to return the vaccine due to multiple contract violations so that it can be used in other countries. — Sputnik V (@sputnikvaccine) April 8, 2021

Покупка «Спутника V» привела к правительственному кризису в Словакии. Премьер-министр Игор Матович, являющийся главным сторонником вакцины во властных кругах, а также глава национального Минздрава Марек Крайчи, выдавший разрешение на использование препарата без одобрения в ЕС, лишились своих постов.

Препарат пока находится на рассмотрении Европейского агентства по лекарственным средствам (ЕМА), являющегося регулятором Евросоюза. Страны ЕС не могут закупать вакцину до тех пор, пока она не получит одобрение ЕМА и регистрации. Впрочем, в двух государствах — в Словакии и в Венгрии — проигнорировали это правило.

Ранее NEWS.ru сообщал, что рабочая группа по производству вакцин от коронавируса при Минэкономики Германии проводит конфиденциальные переговоры о поставках российской вакцины от коронавируса «Спутник V». В министерстве рассказали, что подобные переговоры ведутся со многими производителями и поставщиками вакцин. При этом там отказались раскрыть их содержание из-за конфиденциальности.