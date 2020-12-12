Разоблачитель Зеленского назвал работу президентской администрации цирком

https://static.news.ru/photo/0875787e-3dfc-11eb-a2dd-fa163e074e61_660.jpg Фото: Pavlo Gonchar/Keystone Press Agency/Global Look Press

В Киеве возле здания Офиса президента Украины Владимира Зеленского установили карусель. На Банковой улице также планируют обустроить бесплатный каток, фотозоны и арт-инсталляции, а также установить новогоднюю ёлку.

Однако будничная, на первый взгляд, подготовка к празднику оказалась поводом для очередного политического скандала, разжигателем которого стал депутат Верховной рады Гео Лерос.

Наконец-то на Банковой цирк не только по сути, но и по форме, — написал он в Facebook, сопроводив публикацию фотографией аттракциона.

Политик в течение нескольких недель становится инициатором скандальных заявлений, которые поднимают его имя в рейтинге цитируемости. Однако сам он при этом оказался в центре критики со стороны оппонентов и СМИ.

Те, в частности, напомнили, что формальный выходец из парламентской фракции «Слуга народа» до того, как примкнул к пропрезидентскому движению и даже пробился во внештатные советники Зеленского, избирался в парламент, официально будучи беспартийным. Тем не менее, его предшествующая деятельность свидетельствует о лояльности экс-президенту Петру Порошенко.

Таким образом, отмечают украинские СМИ, Лерос, будучи депутатом, не «переметнулся» к сторонникам Зеленского, а был внедрён для того, чтобы разваливать партию изнутри.

Как писал NEWS.ru, политика исключили из фракции после того, как в сентябре он с трибуны парламента обвинил Зеленского в нарушении предвыборных обещаний. До этого Лерос опубликовал видеозаписи, на которых человек, похожий на Дениса Ермака (брата главы офиса президента), предлагает высокие должности за вознаграждение. После этого правоохранительные органы страны начали расследование. В то же время Зеленский на пресс-конференции 20 мая назвал это дело «пустым» и заявил, что ему известно, кто сделал запись и хотел его шантажировать.