Разносчики чумы захватили британский город-миллионник Тысячи крыс заполонили улицы Бирмингема

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Полчища крыс заполонили улицы британского Бирмингема, из-за не вывоза отходов улицы города превратились в свалку, сообщило издание Dailymail. Ситуация с мусором вышла из-под контроля после забастовки коммунальных работников.

Местные жители жалуются, что грызуны свободно разгуливают по магазинам и улицам, вызывая опасения по поводу возможной эпидемии. В связи с этим власти выделили дополнительные ресурсы для борьбы с проблемой и даже привлекли военных.

Сообщается, что небольшая группа военнослужащих с опытом оперативного планирования направлена в распоряжение городского совета для поддержки и быстрого реагирования на ситуацию. Власти Бирмингема продолжают искать пути решения проблемы, чтобы обеспечить безопасность горожан.

Ранее в Мадриде дворники объявили забастовку. Этот шаг стал ответом на массовые увольнения и уменьшение заработной платы. Результат не заставил себя долго ждать — улицы испанской столицы оказались заполнены мусором. Местные жители жаловались на переполненные урны и горы отходов.

Похожий опыт переживали и другие европейские столицы — например, Париж в 2015 году. Город на несколько дней превратился в свалку — мусор лежал повсюду, из-за него передвижения были затруднены, а в воздухе витал зловонный запах.