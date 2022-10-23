«Разногласий нет»: Италия пообещала соблюдать обязательства перед Украиной Новое правительство Италии пообещало выполнять обязательства перед Украиной

Фото: Mauro Scrobogna/Keystone Press Agency/Global Look Press

Гуидо Крозетто

Новое итальянское правительство будет продолжать выполнять свои обязательства в рамках международных альянсов, в том числе по Украине, заявил газете La Repubblica новый министр обороны Гуидо Крозетто. В частности, это касается вопроса отправки оружия на Украину.

Позиция правительства по отправке оружия на Украину уже неоднократно выражалась премьер-министром Джорджей Мелони: когда ты входишь в общую семью и подписался под соглашением, ты принимаешь решение этой группы. Решения, принятые в рамках наших исторических международных альянсов, Италия будет уважать. И по этому вопросу никаких разногласий нет, — сказал новый министр.

По мнению Крозетто, Россия намеревается ослабить все страны, помогающие Украине, начиная с Италии. Он также ожидает «тяжелые недели» с точки зрения поддержания социального порядка в стране.

21 октября лидер партии «Братья Италии» Джорджа Мелони приняла мандат на формирование нового правительства страны от действующего президента Серджо Маттареллы. Она стала первой женщиной — премьер-министром в истории итальянского государства. 22 октября она была приведена к присяге в ходе церемонии в президентском Квиринальском дворце в Риме.