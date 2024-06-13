Разъехавшимся по миру украинцам напомнили встать на воиский учет «Cтрана»: у украинцев за границей меньше недели, чтобы встать на воинский учет

Фото: Dmytro Smolienko/Keystone Press Agency/Global Look Press

У украинцев, которые находятся за границей, осталось менее недели, чтобы встать на воинский учет, сделать это можно в посольствах или диппредставительствах Украины, передает издание «Страна.ua». Крайний срок — 17 июня, напомнили журналисты.

Отмечается, что сделать это могут только те, кто граждане, которые официально снялись с учета перед выездом с Украины. А это подавляющее меньшинство, отмечает издание. Остальные же должны будут вернуться на родину, но, как полагают журналисты, таких случаев будет немного.