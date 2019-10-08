https://static.news.ru/photo/f952bb38-e9db-11e9-8700-fa163e074e61_660.jpg Фото: flickr.com

ВВС Германии прокомментировали падение истребителя F-16 на территории страны. По данным немецких военных, машина принадлежала ВВС США.

Истребитель был приписан к американской авиабазе «Шпангдалем». Пилот катапультировался. Его доставили в больницу, передаёт ТАСС .

Речь идет об F-16, приписан к авиабазе Шпангдалем, — рассказал представитель Военно-воздушных сил Германии.

Ранее News.ru писал, что истребитель F-16 рухнул на юго-востоке ФРГ. Инцидент произошёл в округе Трир-Саарбург, населённых пунктов рядом не было.