ВВС Германии прокомментировали падение истребителя F-16 на территории страны. По данным немецких военных, машина принадлежала ВВС США.
Истребитель был приписан к американской авиабазе «Шпангдалем». Пилот катапультировался. Его доставили в больницу, передаёт
Речь идет об F-16, приписан к авиабазе Шпангдалем, — рассказал представитель Военно-воздушных сил Германии.
Ранее News.ru писал, что истребитель F-16 рухнул на юго-востоке ФРГ. Инцидент произошёл в округе Трир-Саарбург, населённых пунктов рядом не было.
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