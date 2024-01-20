«Разбирают на молекулы»: на Украине предрекли отступление ВСУ Политик Лапин: армия Украины скоро отступит из-за ударов российской артиллерии

Фото: МО РФ

Вооруженным силам Украины придется в скором времени отступить вглубь территории, подконтрольной Киеву, в целях сокращения линии фронта, заявил украинский политик Игорь Лапин в интервью YouTube-каналу «Фабрика новостей». По его словам, преимущество в артиллерии позволит ВС РФ «разобрать на молекулы» украинские блиндажи.

Уход в стратегическую оборону предполагает подготовленные позиции. Их у нас нет. Ну что, дальше будем лопатами копать? <...> Статичный фронт при отсутствии преимущества в артиллерии даст возможность россиянам разбирать на молекулы наши блиндажи, наши укрепрайоны, которые ребята строят своими силами. Потому что, мы же понимаем, что никакой блиндаж не выдержит прямое попадание, если он не бетонный и не имеет 10-12 рядов перекрытия из бревен и земли, — сказал Лапин.

Он считает, что для сооружения более надежных фортификаций и сокращения линии фронта украинской армии нужно отойти вглубь своих территорий. Также им стоит начать возводить оборонительные рубежи, используя специальную технику, а не вручную.

Ранее в ходе выполнения огневых задач на Купянском направлении, расчет самоходной артиллерийской установки (САУ) «Мста-С» из группировки войск «Запад» применил высокоточные боеприпасы «Краснополь». В результате удалось уничтожить два танка Т-64 Вооруженных сил Украины.