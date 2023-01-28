«Растет угроза терактов»: дипломаты трех стран напугали туристов в Турции Германия вслед за США и Францией предупредила граждан о возможных терактах в Турции

Фото: Onur Dogman/Keystone Press Agency/Global Look Press

Стамбул, Турция

Посольство Германии в Турции опубликовало в официальном аккаунте в Twitter предупреждение о риске терактов в Турции после серии акций с сожжением Корана в Европе. Днем ранее с аналогичными предостережениями выступили турецкие диппредставительства США и Франции.

По оценкам представителей спецслужб, в Турции вслед за инцидентом с сожжением Корана у ее посольства в Швеции растет угроза террористических акций, — написало посольство ФРГ в Турции.

Диппредставительство просит граждан проявлять максимальную бдительность при посещении публичных мест, избегать скопления людей, а также мест, где совершаются богослужения.

Накануне радикальный правый политик Расмус Палудан повторил свою недавнюю акцию с сожжением Корана в Дании. Он сжег священную для мусульман книгу у мечети в Копенгагене, а также пригрозил сделать то же самое у посольства Турции в датской столице.

После инцидента МИД Турции вызвал посла Дании в Анкаре и выразил протест в связи с разрешением провести акцию в Копенгагене.