Военкор: все больше иностранцев прибывает для участия в СВО на стороне РФ Военкор Сладков: все больше иностранцев прибывает для участия в СВО на стороне России

Фото: Министерство обороны РФ

Все больше иностранных граждан прибывает для участия в спецоперации на Украине на стороне России, заявил в своем Telegram-канале военный корреспондент Александр Сладков. При этом военкор не стал называть страны, из которых приезжают иностранцы.

Для участия в СВО прибывает все больше иностранцев. Не специалистов-наемников, а обычных парней и мужчин, по контракту. США не всем нравятся на планете Земля, желающих умерить их амбиции немало, — сообщил Сладков.

Ранее глава Евразийского аналитического клуба Никита Мендкович заявил, что страны, заинтересованные в независимости Украины и ее народа, должны встать на сторону России и помогать украинским антифашистам в ликвидации «преступного режима в Киеве». При этом такие страны, как Польша, встали на сторону Украины, поддержав «фашистский режим» и его террористические формирования. По мнению эксперта, призывы Варшавы к странам НАТО начать поставлять Киеву танки и другие лозунги представляют собой дешевую пропаганду, целью которой ставится набор политических очков и выбивание финансовых преференций от США.