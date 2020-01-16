Парламент Украины приостановил рассмотрение предложенных президентом Владимиром Зеленским поправок в конституцию о децентрализации. По мнению депутатов, документу необходима доработка.
Глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия пояснил, что речь идёт о положениях, касающихся полномочий префектов. При этом он отметил, что это практически единственное замечание к проекту.
Зеленский согласен с мнением депутатов, что внесение поправок в Основной закон, посвящённых децентрализации, требует детального обсуждения. В офисе украинского президента подтвердили отзыв проекта для доработки,
Зеленский внёс в Раду свой законопроект в конце декабря 2019 года. Как писал NEWS.ru, документ не содержит упоминаний об особом статусе Донбасса.
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