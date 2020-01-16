https://static.news.ru/photo/0cf42436-3853-11ea-868f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Volodymy Tarasov/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Парламент Украины приостановил рассмотрение предложенных президентом Владимиром Зеленским поправок в конституцию о децентрализации. По мнению депутатов, документу необходима доработка.

Глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия пояснил, что речь идёт о положениях, касающихся полномочий префектов. При этом он отметил, что это практически единственное замечание к проекту.

Зеленский согласен с мнением депутатов, что внесение поправок в Основной закон, посвящённых децентрализации, требует детального обсуждения. В офисе украинского президента подтвердили отзыв проекта для доработки, сообщает ТАСС.

Зеленский внёс в Раду свой законопроект в конце декабря 2019 года. Как писал NEWS.ru, документ не содержит упоминаний об особом статусе Донбасса.