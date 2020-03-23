https://static.news.ru/photo/817c8a90-6d06-11ea-8819-fa163e074e61_660.jpg Фото: Mission of Russia EU/via Globallookpress.com

Слушания по делу крушения самолёта Boeing 777 компании «Малайзийские авиалинии» отложили на 8 июня в связи с тем, что защита не имела достаточно времени для ознакомления с материалами следствия, насчитывающими 36 тыс. страниц.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на председательствующего судью Хендрика Стейнхёйса.

Ранее на слушаниях 9 и 10 марта прокуратура потребовала в рамках дополнительных расследований провести допрос нескольких свидетелей, проверить подлинность двух видеозаписей и привлечь единственного обвиняемого, чьи интересы представляют адвокаты, Олега Пулатова для дачи показаний в качестве свидетеля.

Пассажирский Boeing 777, выполнявший рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился в Донецкой области Украины 17 июля 2014 года. Следовали считают, что самолёт сбили из зенитно-ракетного комплекса «Бук». Его могли привезти на территорию Донбасса из России. Обвинение предъявили заочно трём гражданам РФ Игорю Стрелкову, Сергею Дубинскому, Олегу Пулатову и украинцу Леониду Харченко. Они объявлены в международный розыск.

Ранее NEWS.ru писал, что один из фигурантов дела, Олег Пулатов, полностью отрицает свою вину. Кроме того, голландские власти сообщили, что не могут гарантировать, что он не будет задержан, если решит лично выступить в суде.