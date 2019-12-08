https://static.news.ru/photo/9781b5e2-19da-11ea-b954-fa163e074e61_660.jpg Фото: kmu.gov.ua

Глава украинского кабмина Алексей Гончарук взял под личный контроль расследование пожара в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса. Трагедия унесла жизни 10 человек. О своём решении сообщил сам политик.

Одесса. Ход расследования пожара в колледже я беру под личный контроль, — сообщил он в Telegram-канале.

Следствие рассматривает две версии возникновения пожара — неисправность электрооборудования и умышленный поджог. Задержаны два подозреваемых. В полиции не исключают, что число фигурантов дела может возрасти.

Ранее NEWS.ru сообщал, что сгоревший колледж в Одессе не имел пожарной сигнализации. Об этом заявил глава украинской Госслужбы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Николай Чечёткин. Президент Украины Владимир Зеленский объявил 8 декабря днём траура по погибшим в результате пожара.