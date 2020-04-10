Распространение коронавируса в Италии замедлилось

https://static.news.ru/photo/84d6b1b4-7b4a-11ea-8d54-fa163e074e61_660.jpg Фото: Xinhua/Keystone Press Agency/Global Look Press

Число новых заражений коронавирусом в Италии за последние сутки уменьшилось на 10% по сравнению с предыдущим днём. Зафиксировано 1396 случаев, сообщили в департаменте гражданской обороны страны.

Там отметили, что нынешний показатель — рекордно низкий за месяц.

Вместе с тем смертей пока не стало меньше. Погибших пока не бывает меньше 500 человек в сутки. За минувший день их было 570, передаёт ТАСС.

Общее число заразившихся с начала распространения коронавируса в стране, включая выздоровевших и умерших, превысило 147,5 тысячи.

В целом в мире зафиксировано около 1,62 млн случаев инфицирования, умерли более 99,78 тысячи человек, выздоровели порядка 361,24 тысячи.

Ранее, как писал NEWS.ru, генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус проинформировал, что распространение коронавируса за последнюю неделю в ряде стран Европы замедлилось. В этом списке — Италия и Испания.