Раскрыты сроки окончания строительства храма Святого Семейства Эксперт Кампс: храм Святого Семейства в Барселоне достроят к 2033 году

Фото: David Zorrakino/Keystone Press Agency/Global Look Press

Строительство всемирно известного испанского долгостроя — собора Саграда Фамилия, также известного как храм Святого Семейства, — завершится в Барселоне максимум через 10 лет, заявил в интервью еженедельнику Catalunya Cristiana председатель совета по строительству базилики Эстеве Кампс. По его словам, к 2026 году будет достроена самая высокая в архитектурном ансамбле башня Иисуса Христа.

Если у нас не будет никаких серьезных помех, как было с пандемией, максимум через десять лет [строительство] Саграда Фамилия будет завершено, — сообщил Кампс.

Собор Святого Семейства строится с 1882 года. Ежегодно это место посещают миллионы туристов. Завершить строительство храма планировалось к 100-летию со дня смерти архитектора Антонио Гауди в 2026 году, однако сроки сдвинулись из-за пандемии коронавируса.

Ранее стали известны самые популярные достопримечательности в мире. Первое место в рейтинге занял небоскреб Бурдж-Халифа в Дубае, который ежегодно посещают 17 млн туристов. На втором месте расположился индийский мавзолей-мечеть Тадж-Махал, признанный одним из семи новых чудес света. Каждый год его посещают 7,5 млн человек. Третье место досталось Ниагарскому водопаду, куда ежегодно приезжают 13 млн человек.