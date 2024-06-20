Раскрыты сценарии устранения Зеленского от власти на Украине Политолог Безпалько: США могут заставить Зеленского уйти в отставку

Фото: Presidenza Del Consiglio/G7 Ital/Global Look Press

Владимир Зеленский

Член Совета по межнациональным отношениям при президенте России, политолог Богдан Безпалько в разговоре с NEWS.ru предположил, что США могут заставить президента Украины Владимира Зеленского самостоятельного уйти в отставку. По мнению эксперта, сценариев смены власти на Украине может быть много. В том числе, отметил он, Вашингтон может заявить, что сомневается в легитимности Зеленского.

Этих сценариев может быть очень много, самых разных. Могут просто сказать, что вопросы легитимности Зеленского начали вызывать сомнения, требуется проведение демократических процедур. США могут заставить Зеленского самого уйти в отставку, под какие-то гарантии, — пояснил политолог.

Как уточнил эксперт, это напоминает смену южновьетнамского президента Нго Динь Дьема, сделавшего из государства инструмент обогащения собственной семьи. Он напомнил, что президента сменили сначала на военных, а затем на другого политика. При этом, подчеркнул политолог, было допущено убийство членов его семьи.

Могут допустить дворцовый переворот. Может быть все что угодно. Помимо [Валерия] Залужного, может быть целая скамейка запасных. К власти рвутся [Петр] Порошенко, [Юлия] Тимошенко и новые политики, — заключил Безпалько.

Пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) РФ ранее сообщило, что Залужный рассматривается в Вашингтоне как наиболее подходящий кандидат на замену Зеленскому, чьи полномочия истекли в мае. В сообщении указывается, что, после того как Зеленский исчерпал свою «полезность», Белый дом решил заменить его на украинского политика.