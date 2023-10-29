Раскрыты последствия отказа Украины от транзита российского газа в Европу Аналитик Юшков: остановка Украиной транзита приведет к росту цен на газ

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Отказ Украины от транзита газа из России в Европу может послужить толчком к росту цен на мировом рынке топлива, заявил Lenta.ru эксперт Финансового университета при правительстве РФ, ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков. Он предположил, что Киев может разорвать соответствующий контракт до истечения срока его действия.

Объемы уже небольшие, но лишиться их — это значит дополнительно спровоцировать дефицит газа на европейском рынке и подтолкнуть цены. Речь не идет [о том], что без украинской трубы Европа замерзнет, но это будет фактором для роста цен. Это дополнительный удар по экономике Европы, — пояснил эксперт.

Он напомнил, что договор между Россией и Украиной о транзите газа действует до 31 декабря 2024 года, но усомнился, что Киев будет соблюдать его до этой даты. По его мнению, контракт может быть разорван уже после окончания текущего отопительного сезона — весной будущего года. Эксперт отметил, что формальные основания для этого есть, поскольку стороны неоднократно упрекали друг друга в нарушении договора.

Накануне глава украинской компании «Нафтогаз» Алексей Чернышев заявил, что Киев не будет инициировать продление контракта о транзите российского газа в Европу. Он добавил, что Украина может в любой момент досрочно расторгнуть договор, но продолжает его соблюдать ради того, чтобы европейские партнеры могли подготовиться к зиме.

Ранее эксперт международного рынка энергетики и ресурсов Владимир Демидов заявил, что из-за отказа Киева от транзита газа могут пострадать страны Восточной Европы, которые не поддерживают антироссийскую политику Евросоюза. Кроме того, потери понесут как Украина, так и Россия. Киев лишится дополнительного дохода, а Москве придется сократить экспорт топлива, пояснил специалист.