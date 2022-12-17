Раскрыты подробности взрыва «украинского подарка» в Польше Zet: взорвавшийся в кабинете коменданта полиции Польши гранатомет был ввезен без контроля

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Гранатомет, который взорвался в кабинете главного коменданта полиции Польши Ярослава Шимчика, был ввезен в страну без какого-либо контроля. Речь идет о подарке, который комендант получил во время визита на Украину 11-12 декабря, сообщает радиостанция Zet.

В результате взрыва легкие травмы получили комендант и гражданский сотрудник учреждения. По данным издания, гранатомет ввезли на территорию страны специальным поездом, который ездит между Украиной и приграничным польским городом Перемышль. «Подарок» при этом не подвергался ни таможенному, ни пограничному контролю.

В деле еще много вопросительных знаков, — говорится в сообщении радиостанции.

Глава МВД Польши по этому поводу заявил, что Шимчик не знал, какой подарок ему вручили на Украине. При этом польская прокуратура, которая ведет расследование инцидента, считает главного коменданта потерпевшим.

На данный момент Ярослав Шимчик выписан из госпиталя. В ближайшее время он должен дать объяснения прокуратуре.

Ранее сообщалось, что в помещении Главной комендатуры рядом с кабинетом главного коменданта полиции Польши Ярослава Шимчика произошел выстрел учебными боеприпасами из гранатомета. Взорвавшийся презент полицейскому преподнес один из руководителей украинских спецслужб.