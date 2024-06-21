Раскрыты подробности попытки бегства украинских уклонистов в Венгрию Восемь уклонистов задержали на Украине при попытке сбежать в Венгрию

Фото: МО Украины

Госпогранслужба Украины задержала восемь человек, которые пытались попасть в Венгрию через реку Тиса, говорится в Telegram-канале ведомства. На них составлены административные протоколы, которые рассмотрит суд.

Пограничники в Закарпатье остановили машину, в которой, кроме водителя, находилось 8 пассажиров. Оказалось, что, воспользовавшись услугами переправщиков и заплатив по 8-11 тысяч долларов, мужчины рассчитывали попасть в Венгрию, — говорится в сообщении.

На берегу Тисы мужчин ждали трое подростков, у которых была резиновая лодка. По словам несовершеннолетних, они должны были отдать плавсредство «клиентам» и показать им место пересечения границы.

Ранее украинские пограничники применили оружие, чтобы задержать четверых уклонистов, пытавшихся бежать в Венгрию. Группа мужчин воспользовалась услугами проводников, которым они заплатили по $5,5 тысячи. Во время задержания они попытались скрыться, и пограничники произвели несколько предупредительных выстрелов в воздух.

До этого суд на Украине впервые назначил максимальное наказание за уклонение от службы в ВСУ. Обвиняемого приговорили к пяти годам лишения свободы по статье об уклонении от призыва на военную службу в особый период.