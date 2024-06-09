Раскрыты планы по поставке Киеву западных систем ПВО Зеленский: Украине передадут дополнительные системы ПВО

Фото: Bernd WÃ¼stneck/dpa/Global Look Press

Украинские власти договорились со странами Запада о дополнительных поставках систем противовоздушной обороны, сообщил президент Владимир Зеленский в публикации на своем официальном сайте. Он также назвал сроки поставок.

Уже есть договоренности с партнерами по дополнительным системам ПВО для Украины, и некоторые из этих решений сработают более оперативно, а часть — ближе к осени, — пояснил он.

США выделят Украине очередной пакет помощи, на этот раз на $225 млн. Соответствующее объявление президент Джо Байден сделал в ходе встречи с украинским коллегой Владимиром Зеленским. Перед встречей президент Украины выступил перед Нацсобранием Франции, заявив, что не намерен прекращать боевые действия.

До этого президент США поручил оказать Украине поддержку на сумму $400 млн. Новый пакет будет включать снаряды для комплексов Patriot, ракеты для Stinger и Javelin, а также боевые машины пехоты Bradley. Кроме того, Вашингтон передаст Киеву самодельные взрывные устройства MRAP.

Швейцария не отправляет на Украину оружие из-за своего нейтралитета, заявляла президент страны Виола Амхерд. Однако, как напомнила глава государства, Берн предоставил Киеву гуманитарную помощь и гарантировал выделить 5 млрд франков на восстановление.