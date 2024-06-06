Раскрыты планы НАТО по сотрудничеству с Украиной Bloomberg: НАТО расширит сотрудничество с Украиной по технологиям и разведке

Фото: Staff Sgt. Malcolm Cohens-Ashley/Keystone Press Agency/Global Look Press

Североатлантический альянс расширит сотрудничество с Киевом в сфере технологий и обмена разведданными о российских системах радиоэлектронной борьбы, заявил помощник генерального секретаря НАТО Дэвид ван Вил. По его словам, которые приводит Bloomberg, Украина должна стать крупным поставщиком технологий на мировом рынке после окончания конфликта с Россией.

Соглашение вводит новые рамки для обмена информацией и будет завершено к июльскому саммиту Альянса в Вашингтоне. НАТО также хочет повторить некоторые методы быстрого внедрения и развертывания технологий, наблюдаемые на Украине с начала боевых действий.

Украинцы внедряют инновации с очень высокой скоростью. Но, конечно, россияне не глупы. Это означает, что инновации на поле боя не являются чем-то статичным. Это больше похоже на шахматы, — сказал ван Вил.

Кроме того, представители НАТО и Украины считают, что российские производители смогли обойти санкции и приобрели западные комплектующие для беспилотников. По их данным, дроны ВС РФ умеют обходить акустические датчики обнаружения.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг, выступая на форуме в Финляндии заявил, что война с участием Североатлантического альянса в ближайшие годы не представляется возможной. По его словам, задачей Блока, наоборот, является предотвращение конфликтов.