Раскрыты новые имена участников военно-биологических программ США Минобороны РФ назвало новые имена участников американских военно-биологических программ на Украине

Фото: Артем Соболев/NEWS.ru

Новые имена участников американских военно-биологических программ на Украине назвал начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооруженные сил РФ Игорь Кириллов. В числе указанных руководитель неправительственной организации «Международный институт проблем ВИЧ и туберкулеза» Элиот Джейкобс Перлман и профессор Института новых патогенов при Университете штата Флорида Грег Гласс и профессор молекулярной микробиологии и иммунологии в Школе общественного здравоохранения при Университете Джонса Хопкинса Эндрю Стэнли Пекос.

В числе исполнителей американских военно-биологических проектов – граждане Украины: Наталия Родина - заместитель генерального директора государственного учреждения «Киевский областной лабораторный центр» минздрава Украины и бывший сотрудник американской компании «Блэк энд Витч». С 2020 года является советником командующего медицинскими силами ВСУ по вопросам лабораторной диагностики, — сказал генерал.

Он добавил, что а проектах участвовала также Елена Нестерова, директор Украинского института исследований проблем общественного здравоохранения.

В конце декабря Минобороны РФ сообщило, что получилo доступ к расширенной версии отчета управления по снижению угрозы Пентагона (ДИТРА) о деятельности на Украине, который подтверждает проведение в этой стране тренировок и учений с возбудителями особо опасных инфекций. В военно-биологической программе участвовали бывшиe руководители структур Минздрава США.