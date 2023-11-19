Раскрыты колоссальные суммы, которые тратят на содержание офиса Зеленского Азаров: на содержание офиса Зеленского тратят почти $58 тысяч в час

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Бюджет Украины предусматривает выделение почти $58 тысяч в час на содержание офиса президента Владимира Зеленского, написал в Facebook (деятельность в РФ запрещена) бывший премьер-министр Николай Азаров. По его словам, на «главных коррупционеров страны», которые довели государство до плачевного состояния, тратятся колоссальные суммы. В переводе на гривны они составляют 2,1 млн.

Интересно, знают ли украинцы, во сколько им обходится содержание Зеленского и его подельников из «Квартала-95», которые заняли много кабинетов в так называемом офисе президента на Банковой? Колоссально дорого! Но обратимся к цифрам... Каждый час Украина тратит 2,1 миллиона гривен (почти $58 тысяч) на главных коррупционеров страны, которые довели государство до того плачевного состояния, в котором оно находится сегодня, — написал Азаров.

Вместе с этим политик вспомнил о планах лишить украинских студентов за границей стипендий. По его словам, подобные новости «звучат просто кощунственно».

Ранее Азаров заявил, что переговоры о вступлении Украины в Евросоюз могут быть перенесены на 2024 год. По его словам, Зеленский не сможет «обрадовать» граждан прогрессом в соответствующей сфере, а лояльная к Украине позиция главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен не отражает мнение всех членов организации.