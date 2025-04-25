Раскрыты истинные причины критики ЕС в сторону Дня Победы в России Политолог Кузнецов: Европа хочет принизить роль СССР в победе над фашистами

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Критика по случаю празднования Дня Победы в России свидетельствует о неуважении стран ЕС к роли Советского Союза в победе над фашистской Германией, сказал NEWS.ru политолог, специалист по Прибалтике Борис Кузнецов. По его словам, такой курс наметился в Европе уже давно.

В заявлениях европейских политиков нет ничего удивительного. У них уже давно идет отрицание заслуг Советского Союза в победе над фашистской Германией. Они стараются всячески принижать нашу роль в этом, — сказал эксперт.

Он напомнил, что государства ЕС 9 мая отмечают не День Победы, а День Европы. По его словам, даже участники антигитлеровской коалиции меняют свою позицию по событиям прошлого.

Даже у тех, кто принимал участие в деятельности антигитлеровской коалиции, те события оцениваются по-другому, — подчеркнул Кузнецов.

Ранее депутат Госдумы, профессор Финансового университета при правительстве России Олег Матвейчев заявил, что Европа сегодня осознает себя наследницей Третьего рейха и хочет взять реванш за разгром фашистских войск в Великой Отечественной войне. По его словам, лидеры стран ЕС рассматривают противостояние с РФ как возможность поквитаться за собственный проигрыш. При этом перед Россией стоит задача победить, как в свое время побеждала Советская армия, подчеркнул парламентарий.