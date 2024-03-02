Раскрыты детали последних минут жизни погибшего члена королевской семьи The Mirror: Томас Кингстон обедал с родителями за 30 минут до смерти

Фото: IMAGO/Brunopress/Patrick van Ems/Global Look Press

Томас Кингстон

Муж двоюродной племянницы королевы Великобритании Елизаветы II леди Габриэллы Томас Кингстон обедал со своими родителями за 30 минут до того, как его нашли мертвым в доме, сообщает The Mirror со ссылкой на следствие. По данным газеты, полиция считает, что к смерти мужчины привела «катастрофическая травма головы» из-за «трагической случайности».

Старший коронер Кэти Скерретт, заседавшая в Глостерширском суде, сообщила, что Кингстон гостил в доме своих родителей в Котсуолдсе. В воскресенье, 25 февраля 2024 года, он обедал вместе с родственниками, после чего его отец вышел выгулять собак.

По возвращении мистера Кингстона не оказалось в доме, и примерно через 30 минут его мать отправилась на его поиски. Не дождавшись ответа, отец ворвался в запертый дом. Он нашел мистера Кингстона мертвым с катастрофической травмой головы. На месте происшествия присутствовал пистолет. Были вызваны службы экстренной помощи. Полиция считает, что смерть не вызывает подозрений, —рассказала Скерретт.

О смерти Кингстона стало известно 28 февраля, ему было 45 лет. Уточняется, что его супруга леди Габриэлла является единственной дочерью принца Майкла Кентского — двоюродного брата Елизаветы II. Она и Кингстон поженились в 2019 году, венчание прошло в капелле Святого Георгия в Виндзорском замке.