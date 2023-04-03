Политолог: союз России и Белоруссии важен для безопасности Европы Политолог Бобров: союз России и Белоруссии важен для безопасности Восточной Европы

Фото: Министерство обороны РФ

Сотрудничество России и Белоруссии станет важным фактором в выстраивании безопасности как в Восточной Европе, так и на всем континенте, заявил в беседе с «ПолитЭкспертом» политолог Константин Бобров. По его словам, спецоперация доказала, что Минск является наиболее верным и преданным союзником Москвы, который помогает ей выдерживать санкции Запада. Эксперт подчеркнул, что историко-культурная родственность России и Белоруссии создает основы для их дальнейшего взаимовыгодного сближения.

Военно-политическое сотрудничество Минска и Москвы станет весомым фактором в рамках выстраивания новой архитектуры безопасности на Евразийском пространстве в целом и гарантом безопасности в Восточной Европе в частности, — заключил Бобров.

Политолог добавил, что сближение России и Белоруссии привело к росту экономических показателей обеих стран. Товарооборот между ними в 2022 году составил $43,4-50 млрд, тогда как в 1996 он составлял $6,5 млрд. Эксперт уверен, что в будущем сумма будет расти, а сотрудничество Москвы и Минска продолжится во всех сферах.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко ранее заявил, что взаимодействие страны с Россией носит всеобъемлющий многоплановый характер. По его словам, страны выстроили эффективную модель отношений, в центре которых стоит строительство Союзного государства. Лукашенко подчеркнул, что это позволило создать условия для экономического роста и увеличения товарооборота, а также помогло координации внешней политики.