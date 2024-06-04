Раскрыто слабое место НАТО в случае войны с Россией AgoraVox: база Рамштайн станет самым слабым местом НАТО в случае войны с Россией

Фото: Boris Roessler/dpa/Global Look Press

Авиабаза Рамштайн

В случае войны с Россией самым слабым местом НАТО будет авиабаза Рамштайн в Германии, сообщило издание AgoraVox. По его данным, к полномасштабной войне Альянса с РФ может привести эскалация со стороны западных союзников.

Противостояние НАТО и России показало, что у войск НАТО много слабых мест по сравнению с российской армией, но есть одно, которое опаснее, чем все остальные вместе взятые — авиабаза Рамштайн в Германии, — отмечает издание.

В материале указано, что ликвидация базы Рамштайн российскими силами оставит НАТО «слепой и однорукой». При этом Североатлантический альянс лишится важного пункта снабжения войск, уточнили в AgoraVox.

Ранее постоянный представитель США при Североатлантическом альянсе, сотрудник Госдепартамента Джулианн Смит на встрече с вашингтонской группой военных обозревателей заявил, что США и НАТО на сегодняшний день не рассматривают возможность отправки на Украину своих военных советников. По его словам, в настоящий момент внутри Блока даже не ведутся дебаты на эту тему.

До этого начальник штаба обороны Вооруженных сил Великобритании адмирал Тони Радакин заявлял, что президент России Владимир Путин не заинтересован в прямом военном конфликте с НАТО, который привел бы к ядерной войне. Он призвал политиков и журналистов не допускать «неточных высказываний» о «пороге мировой войны».