Раскрыто отношение принца Гарри к королеве Камилле The Mirror: принц Гарри считает королеву Камиллу «злой мачехой»

Фото: Ray Tang/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Принц Гарри

Принц Гарри считает супругу своего отца Карла III королеву Камиллу «злой мачехой» и не верит в то, что его брат принц Уильям смог наладить отношения с ней, заявил The Mirror королевский эксперт Том Куинн. Сообщалось, что Уильям и Камилла сблизились после того, как к ним перешла часть обязанностей короля из-за его онкологического заболевания.

Он (Гарри. — NEWS.ru) не верит, что Уильям на самом деле сейчас довольно хорошо ладит с Камиллой. Если так на самом деле, то Гарри будет считать это предательством. Он был шокирован, когда Уильям понял, что Камилла вовсе не то чудовище, которым они считали ее в детстве. На самом деле она довольно милая женщина. Для принца Гарри Камилла раньше была злой мачехой и остается ею до сих пор, — сказал собеседник.

В начале февраля Букингемский дворец сообщил, что во время госпитализации из-за доброкачественного увеличения простаты врачи обнаружили у монарха рак. Отмечалось, что 75-летний король отложит работу с общественностью, но продолжит исполнять государственные обязанности, а на публичных мероприятиях его будет заменять принц Уильям.

В марте супруга наследника британского престола Кейт Миддлтон рассказала, что у нее обнаружили онкологическое заболевание. Принцесса назвала диагноз «огромным шоком» и призналась, что проходит курс химиотерапии. Супруга принца Уильяма упомянула, что ей становится легче с каждым днем. Кроме того, Миддлтон попросила общественность дать ей и ее семье право на личную жизнь.