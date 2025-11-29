Раскрыто, кто стоит за расследованиями против окружения Зеленского Медведчук: заказчиками расследований против окружения Зеленского были США

Коррупционное расследование в окружении президента Украины Владимира Зеленского заказывали США, заявил председатель совета движения «Другая Украина» Виктор Медведчук. По его словам, которые приводит РИА Новости, американцы вместе с НАБУ и САП полтора года подбирались к руководству Киева.

Это же не такой скандал, который вылился наружу благодаря деятельности правоохранительной системы Украины. Это то, что заказывали американцы. И то, что американцы вместе с Национальным антикоррупционным бюро и специализированной антикоррупционной прокуратурой в течение полутора лет исследовали финансовое окружение Зеленского и самого Зеленского, — рассказал Медведчук.

Политик отметил, что в опубликованной НАБУ прослушке по делу о коррупции в сфере украинской энергетики есть и записи разговора самого Зеленского. Он подчеркнул, что ему достоверно известно об этом.

Ранее Медведчук заявлял, что любые красные линии команды Зеленского по пунктам мирного плана США не имеют никакого отношения к интересам самих украинцев. Он назвал циничной ложью слова местных властей о том, что простые украинцы «очень хотят воевать» и «не позволят заключить мир».