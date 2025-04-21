Раскрыто, когда могут похоронить папу римского Папа римский Франциск может быть похоронен в период с 25 по 27 апреля

Фото: Vuk Valcic/Global Look Press

Папа римский Франциск может быть похоронен в период с пятницы по воскресенье, с 25 по 27 апреля, передает ANSA со ссылкой на Ватикан. Точную дату определят кардиналы, которые 22 апреля соберутся на консисторию для обсуждения текущих процедур.

Правила предусматривают, что похороны должны состояться на четвертый — шестой день после смерти, — уточнил представитель Ватикана.

Папа римский скончался на 89-м году жизни утром 21 апреля. Причиной смерти Франциска мог стать инсульт. Официальная версия еще не названа.

Глава католической церкви, правящий 12 лет, страдал различными недугами. Месяц назад специалисты диагностировали у понтифика двустороннюю пневмонию. Также он пережил серьезный респираторный приступ.

Ранее сообщалось, что на церковной службе в колумбийском городе Агуас-Кларас замироточила статуя Девы Марии. Уточняется, что это произошло 18 апреля — за несколько дней до смерти папы римского Франциска.

До этого патриарх Московский и всея Руси Кирилл в послании камерленго Римско-католической церкви кардиналу Кевину Фарреллу выразил соболезнования в связи с кончиной Франциска. Он отметил, что с ушедшим из жизни папой римским связан важный этап в отношениях между РПЦ и католической церковью.