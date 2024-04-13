Раскрыто, когда Австрия планирует прекратить поставки газа из России Kurier: Австрия рассчитывает полностью отказаться от газа из России к 2028 году

Фото: IMAGO/Martin Juen/Global Look Press

Леонор Гевесслер

Министр энергетики Австрии Леонор Гевесслер разработала законопроект о полном прекращении поставок российского газа, сообщила газета Kleine Zeitung. Согласно ее информации, глава ведомства рассчитывает сократить долю импорта топлива с примерно 90% до 0% к 2027–2028 газовом году.

Министр энергетики Леонор Гевесслер завершила разработку своих планов по постепенному прекращению поставок российского газа, — говорится в публикации.

Австрийский министр уже направила проект об обязательстве диверсификации для поставщиков газа представителю правительства от Австрийской народной партии. Гевесслер необходимо получить одобрение партии действующего канцлера Карла Нехаммера, а также большинство голосов в парламенте республики.

Ранее представитель «Газпрома» сообщил, что запасы газа в европейских подземных хранилищах опустились ниже 60%. Вместе с этим они по-прежнему остаются на рекордном уровне. Кроме того, транзит через Украину составил 42 млн кубических метров.

Также ранее премьер-министр Италии Марио Драги выразил уверенность, что Евросоюз не обладает достаточными средствами для продолжения «зеленого» и цифрового перехода. По его словам, для этого ЕС понадобится €500 млрд ежегодно.