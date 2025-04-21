Раскрыто, какой НЛО три часа кружил над Львовом Над Львовом кружил переданный Киеву шведский самолет Saab 340 AEW&C

Фото: IMAGO/Björn Trotzki/Global Look Press

Самолет дальнего радиолокационного обнаружения и целеуказания Saab 340 AEW&C осуществил свой первый тестовый полет над Львовской областью на западе Украины, передает Telegram-канал «Военный обозреватель» со ссылкой на источники, близкие к ситуации. До этого в Сети появилась информация о том, что неопознанный летающий объект кружил над украинским городом на протяжении почти трех часов.

В материале сказано, что речь идет о «переданном» Киеву шведском самолете. По данным канала, судно выполняло полеты на небольшой высоте и «прижималось» к польской границе, чтобы ретироваться как можно быстрее.

По словам военного эксперта Анатолия Матвийчука, НЛО, замеченный над Львовом, может быть самолетом-разведчиком НАТО. Подобные воздушные суда, которые кружат по несколько часов над населенным пунктом, могут собирать данные о рельефе, инфраструктуре и других ключевых параметрах территории, объяснил он.

До этого сообщалось, что истребители Mirage 2000, которые французская сторона передала Киеву, вряд ли изменят ход конфликта на Украине. Однако указанные самолеты могут в некоторой степени усилить воздушные подразделения ВСУ.

Ранее стало известно, что Вооруженные силы Украины запустили в сторону России беспилотник. Как указал губернатор региона Александр Богомаз, средства противовоздушной обороны сбили его над Брянской областью.