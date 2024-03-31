Раскрыто, к чему на самом деле привела «мягкая» мобилизация на Украине Военкор Куксенкова: на Украине новобранцы столкнулись с обманом при мобилизации

Фото: Press Office of Ukraine/ThePresidentialOfficeUkraine/Global Look Press

На Украине проводится «мягкая» мобилизация для набора новобранцев в ВСУ на различные военные специальности, однако на уровне территориальных центров комплектования появляются проблемы, в результате которых рекруты оказываются не на тех местах, передает военкор Ирина Куксенкова. По ее словам, открытым остается вопрос о том, сколько людей в итоге попадают на передовую вместо изначально заявленных позиций.

Как уточняет журналист, из-за проблем с мобилизацией на Украине с конца 2023 года перешли к набору квалифицированных кадров на военные специальности, которые по своей сути эквиваленты гражданским: повара, связисты, IT-инженеры. При этом новичкам предлагается на свое усмотрение выбрать подразделение.

Процесс рекрутинга похож на гражданский: отзыв на вакансию, собеседование, тестирование, рекомендательное письмо для ТЦК, медкомиссия, военная подготовка и начало работы. Все «ломается» на уровне ТЦК и далее: людей отправляют не в те подразделения, в которые хотели, не смотрят на гражданскую специальность, многое завязано на кумовстве и личном желании ТЦК, — рассказала Куксенкова.

Ранее главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил об изменении плана Киева по мобилизации. По его словам, изначально власти рассчитывали на 500 тысяч рекрутов, тем же цифра скорректирована в меньшую сторону.