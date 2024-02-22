Раскрыто имя возможного преемника Столтенберга Политик де Хоп Схеффер: новым генсеком НАТО может стать Марк Рютте

Фото: Zhao Dingzhe/XinHua/Global Look Press

Марк Рютте

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте может занять должность генерального секретаря НАТО в апреле этого года, заявил нидерландский политик Яп де Хоп Схеффер в эфире телепрограммы Nieuwsuur. По данным ряда западных изданий, кандидатуру Рютте уже поддержал президент США Джо Байден, две трети стран Альянса также считают, что он подойдет на роль генсека.

Я думаю, что у Марка Рютте очень хорошие шансы быть назначенным, — заявил политик.

Яп де Хоп Схеффер, занимавший пост генерального секретаря НАТО в период с 2004 по 2009 год, отметил, что кандидатуру Рютте поддерживают важнейшие члены Альянса. Предполагается, что его официально назначат на должность в день 75-летней годовщины со дня образования НАТО — 4 апреля. Однако официального подтверждения данной информации пока нет.

Пресс-бюро Службы внешней разведки России ранее сообщило, что США и Великобритания пытаются уговорить членов «Большой семерки» учредить новую должность спецпосланника по Украине. Предполагается, что ее займет текущий генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Глава СВР Сергей Нарышкин подчеркнул, что специальный посланник будет иметь постоянный доступ к президенту Украины Владимиру Зеленскому.