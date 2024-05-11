Раскрыто имя нового посла Финляндии в России МИД: Москва выдала агреман новому послу Финляндии Марье Лиивала

Фото: Илья Питалев/РИА Новости

Новым послом Финляндии в России станет Марья Лиивала, Москва уже выдала агреман (согласие на прием посла) на ее назначение, заявил ТАСС директор второго европейского департамента МИД РФ Сергей Беляев. Он охарактеризовал ее как опытного и высокопрофессионального дипломата. Лиивала вступит в должность 1 сентября этого года.

Администрацией президента Финляндии опубликовано решение главы финляндского государства о назначении с 1 сентября Марьи Лиивала послом Финляндии в Российской Федерации, — говорится в сообщении.

Она ранее возглавляла дипмиссию Финляндии в Таджикистане, Туркмении и Узбекистане. С 2021 года занимала должность директора Департамента России, Восточной Европы и Центральной Азии МИД Финляндии.

Ранее российское посольство в Хельсинки направило в МИД Финляндии ноту с требованием незамедлительного установления связи консульских сотрудников с задержанными в Каяани гражданами РФ. Трех россиян подозревают в экспорте товаров двойного назначения.

Посол РФ в Хельсинки Павел Кузнецов ранее заявлял, что граница между Россией и Финляндией стала зоной потенциальной эскалации после вступления последней в НАТО. По его словам, еще недавно участок протяженностью более 1,3 тысячи километров можно было назвать территорией добрососедства и сотрудничества, однако власти Финляндии кардинальным образом изменили это убеждение.