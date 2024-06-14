Раскрыто, где находятся самые боеспособные части ВСУ Военный эксперт Матвийчук: лучшие части ВСУ находятся в Киеве

Фото: МО Украины

Самые боеспособные и лучшие части Вооруженных сил Украины ни разу не были на фронте — в зоне спецоперации России, высказался в беседе с NEWS.ru военный эксперт Анатолий Матвийчук. Он предположил, что этот достаточно многочисленный комплекс стоит во Львове и Киеве. По мнению эксперта, бригады были собраны именно для обороны.

Скорее всего, боеспособность сохраняет достаточно многочисленный корпус, созданный для обороны Киева и Львовского района. Он насчитывает 10–12 бригад, которые в боях еще не участвовали. Скорее всего, это бригады нацгвардии во Львове и Киеве, — пояснил Матвийчук.

Как считает эксперт, среди боевых частей все демотивированы и не хотят продолжения боевых действий. Тем временем новички и новобранцы, как отметил Матвийчук, плохо подготовлены и тоже не желают воевать.

Среди боевых частей, скорее всего, все демотивированы, потрепаны, воевать не хотят. А новички, новобранцы плохо подготовлены, тоже не хотят воевать. Самыми боеспособными остаются те, кто в боях не участвовал, — заключил эксперт.

Ранее военный эксперт Василий Дандыкин заявил, что уничтожение моста в районе Старого Салтова обернется для ВСУ срывом ротации на Харьковском направлении. По его словам, это серьезный удар по украинской армии. Он предположил, что уничтожение переправы затруднит логистику ВСУ.