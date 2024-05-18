Раскрыто, для кого Зеленский подготовил идеальные условия в Харькове Генерал Кривонос: Зеленский подготовил в Харькове идеальные условия для россиян

Фото: Ukrainian Presidential Press Ser/via REUTERS

Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский подготовил в Харькове идеальные условия для российских военнослужащих, заявил в эфире YouTube-канала «Прямой» отставной генерал ВСУ Сергей Кривонос. Он обратил внимание на недавнюю поездку главы государства и его свиты в город, где Зеленский рассказывал, «как там все круто и просто идеально».

Зеленский вместе со своей свитой не так давно приезжал в Харьковскую область и рассказывал, как там все круто и просто идеально. Но идеально для кого? Как показал, идеально перфектно для россиян, — возмутился Кривонос.

Отставной украинский генерал считает, что российские военнослужащие преодолели территории, где могли отсутствовать укрепленные позиции. Кривонос уверен, что украинские власти бездействуют по части обеспечения безопасности страны.

Ранее Зеленский выразил уверенность, что продвижение российских войск в Харьковской области является лишь «первым шагом» в новом наступлении ВС РФ. Он признал, что ВСУ не хватает систем ПВО, а также военнослужащих для ротации и поднятия морального духа. При этом украинский лидер полагает, что наступление российской армии будет состоять из «нескольких волн».