Раскрыта сумма госдолга Украины Депутат Рады Гетманцев: госдолг Украины превысил $133 млрд

Фото: Frank Hammerschmidt/dpa/Global Look Press

Государственный долг Украины превысил 5 трлн гривен ($133,8 млрд), сообщил глава налогового комитета Верховной рады Даниил Гетманцев, передает издание «Страна.ua». Отмечается, что с начала специальной военной операции размер долга почти удвоился.

Депутат зачитал данные Министерства финансов Украины, согласно которым к 30 ноября госдолг достиг 5,1 трлн гривен. Таким образом, в 2023 году соотношение обязательств страны к ВВП составит около 85%. При этом с начала боевых действий госдолг страны вырос 87,6%, добавил он.

В октябре бывший премьер-министр страны Николай Азаров заявил, что государственный долг Украины может вырасти до рекордных $173 млрд. По его словам, на данный момент Киев занят сокращением невоенных расходов государственного бюджета.

Азаров обратил внимание, что Международный валютный фонд отказал Украине в реструктуризации долга и его заморозке и теперь Киев вынужден искать новых кредиторов и думать над выплатой предыдущих долгов. При этом экономический кризис в стране разрастается подобно снежному кому, добавил бывший премьер-министр.

Летом американский журналист, основатель и главный редактор The Grayzone Макс Блюменталь заявил, что агентство США по международному развитию выплатило $4,5 млрд на погашение государственного долга Украины. Получается, что с каждого американца для этой цели взяли по $30, отметил он на заседании СБ ООН.