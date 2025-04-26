Раскрыта судьба задержанного у берегов Эстонии танкера Kiwala Власти Эстонии освободили танкер Kiwala после устранения около 40 нарушений

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Власти Эстонии освободили танкер Kiwala, задержанный 11 апреля по подозрению в следовании в российский порт Усть-Луга, сообщает телерадиокомпания ERR со ссылкой на директора морской службы транспортного департамента Кристьяна Труу. Судно устранило около 40 выявленных нарушений и вскоре сможет покинуть воды страны.

Все процедуры близки к завершению. Как только формальности будут улажены, Kiwala сможет покинуть эстонские воды, — заявил Труу.

Танкер Kiwala был задержан эстонскими военно-морскими силами для проверки документов и статуса судна. После устранения всех замечаний судно было допущено к выходу из порта. На данный момент Kiwala находится на якоре в заливе Мууга у побережья Эстонии, где завершаются последние юридические процедуры.

Ранее индийские власти отказали в заходе в порт Вадинар танкеру Andaman Skies с российской нефтью, предназначенной для госкомпании Indian Oil. Несмотря на то что судно было построено в 2024 году и имеет сертификат консалтинговой компании Dakar Class, индийская сторона не признала его документы. Танкеру, входящему в так называемый «теневой флот» России, пришлось дрейфовать между Оманом и Индией с полным грузом.