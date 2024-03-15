Общая сумма исков в российских судах к международному депозитарию Clearstream Banking из-за заморозки активов РФ составляет порядка €74 млн, следует из отчета за 2023 год группы Deutsche Borse, в которую входит Clearstream. В компании отметили, что не исключают новых исков.
Против Clearstream Banking S.A. в российских судах возбужден ряд исков об обороте или возврате замороженных активов. Общая сумма требований, предъявленных Clearstream Banking S.A. в рамках данного разбирательства, составляет около €74 млн, — говорится в отчете.