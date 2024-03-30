Раскрыта налоговая декларация Виталия Кличко Виталий Кличко внес в декларацию квартиру площадью 251,8 «квадрата»

Фото: t.me/vitaliy_klitschko

Виталий Кличко

Мэр Киева Виталий Кличко владеет квартирой в украинской столице площадью 251,8 квадратного метра, домом отдыха и участком земли, говорится в его налоговой декларации. В документе также указано, что градоначальник дал в долг своему брату Владимиру €2,2 млн и $150 тысяч.

Также в декларации, опубликованной на сайте Национального агентства Украины по предотвращению коррупции, указано, что в течение 2023 года Виталий Кличко заработал чуть более 1 млн гривен ($25,5 тысячи). На его счетах хранится 338,5 тысячи гривен ($8,6 тысячи) и $35,8 тысячи.

Также среди имущества мэра Киева указан мотоцикл Fine Custom Puncher, автомобиль Land Rover Discovery и прицеп Ironhorse Widebody, антикварные часы второй половины XIX века Jacques Murray и семь наручных часов различных премиальных марок. Кроме того, отмечается, что Кличко владеет двумя благотворительными фондами.

Ранее депутат Госдумы Алексей Говырин заявил, что Виталий Кличко, как бывший боксер-профессионал, мог бы объяснить президенту Украины Владимиру Зеленскому, что Россию «лишний раз лучше не трогать». Он добавил, что легитимность украинского президента вызывает вопросы.