Раскрыта ложь Сырского о фронтовых успехах ВСУ Украинский журналист Бутусов: Сырский солгал о продвижении ВСУ в зоне СВО

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Александр Сырский

Слова главнокомандующего Вооруженными силами Украины об отсутствии неудач у украинской армии и об успешном продвижении на фронте являются ложью, заявил главный редактор украинского портала «Цензор» и экс-советник министра обороны Украины Юрий Бутусов. По его словам, которые приводит издание «Страна.ua», вперед продвигаются именно российские военные, которым также удается брать под контроль территории.

Слова о том, что количество возвращенных нами позиций превышает количество потерянных не отвечает действительности. Фраза, что врагу не удалось существенно продвинуться на стратегических направлениях, к сожалению, тоже не отвечает действительности, — сказал Бутусов.

Ранее военный эксперт Василий Дандыкин заявил, что после того, как главнокомандующим ВСУ назначали Александра Сырского, украинская армия постоянно терпит поражение на фронте. По его словам, проект Киева по вторжению войск на территорию России также закончился крахом. Он также считает, что из-за неудач солдат ВСУ на фронте украинского генерала ждет «судьба хуже, чем у Залужного».

Сырский ранее заявил, что озвученная необходимость в мобилизации еще 500 тысяч человек пересмотрена. По его словам, цифра была сокращена. Главком выразил надежду, что в войсках будет достаточно людей за счет не только мобилизованных, но и добровольцев.