Раскрыта личность стрелявшего в аэропорту Молдавии Премьер Молдавии: стрельбу в аэропорту Кишинева устроил гражданин Таджикистана

Фото: Sputnik/РИА Новости

Люди у аэропорта Кишинева

Стрельбу в аэропорту Кишинева устроил 43-летний гражданин Таджикистана, которого не впустили в Молдавию из соображений безопасности, сообщил молдавский премьер-министр Дорин Речан в Facebook (деятельность соцсети запрещена в РФ). В результате стрельбы погибли два человека. По словам премьера, также ранен пассажир.

43-летнему гражданину Таджикистана запретили въезд в Республику Молдова по соображениям безопасности. Во время сопровождения в зал ожидания для депортации он застрелил сотрудника пограничной полиции, а также сотрудника службы безопасности аэропорта из пистолета, отобранного у сотрудника пограничной полиции. Еще один человек — пассажир — был ранен и находится под наблюдением врачей, — написал Речан.

Ранее в МВД Молдавии рассказали, что стрельбу устроил иностранец, которого не пустили в страну. По данным ряда СМИ, он прилетел из Турции. До комментария властей появилась версия о том, что мужчине не разрешили въезжать на территорию страны.

Президент Молдавии Майя Санду выразила соболезнования родным и близким погибших. Она добавила, что сотрудники правоохранительных органов приведены в состояние готовности из-за стрельбы в столичном аэропорту. Стрелка задержали.